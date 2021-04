Einladung zum Livestram des Workers Memorial Day am 28. April

In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin findet seit 2011 eine zentrale Gedenkveranstaltung statt. Aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr zusätzlich im Livestream, ab 18 Uhr unter: www.ekbo.de/livestream

Das Thema:

Leben mit der Corona-Pandemie

"Unsichtbare Gefahren am Arbeitsplatz"

Den Gottesdienst leitet Pfarrer Martin Germer mit Vertreter*innen von Gewerkschaften, Berufsgenossenschaften und Verbänden sowie jüdischer und muslimischer Beteiligung.